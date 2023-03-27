بالفيديو | مقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال اثر إطلاق نار بمدرسة أميركيّة في تينيسي

قُتل 3 أطفال و3 بالغين بإطلاق نار في مدرسة ابتدائية في ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، بينهم المنفذة، التي استخدمت في هجومها رشّاشين ومسدّسا “على الأقلّ”. وقالت شرطة ناشفيل في تغريدة عبر “تويتر” إنه “وقع إطلاق نار في كوفنانت سكول” التابعة لكنيسة العهد المشيخية، مشيرة إلى أنّ عناصرها اشتبكوا مع المهاجم مما أسفر عن مقتله.

ولاحقا، أفادت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مصادر طبية أن 3 أطفال قُتلوا برصاص مسلّح أطلق النار في المدرسة الابتدائية. وبعد إصابتهم بطلقات نارية، أُعلنت وفاتهم “لدى وصولهم إلى المستشفى”، بحسب ما نقلت قناة “نيوز تشانل 5” المحلية، نقلا عن مسؤولين في مركز فاندربيلت الطبي الجامعي.

وقال المسؤول في شرطة ناشفيل، دون آرون، خلال مؤتمر صحافي إنّ “مطلق النار أنثى ويبدو أنّها مراهقة”.

وفي فبراير الماضي، أعلنت الشرطة الأمريكية إصابة 7 أشخاص، بينهم فتاة تبلغ من العمر عامين، في إطلاق نار خارج مدرسة ابتدائية في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

وأوضحت الصحف الأمريكية أن من بين المصابين فتاة تبلغ من العمر عامين وخمسة مراهقين كانوا من بين سبعة أشخاص أصيبوا، حيث تم الإبلاغ عن إطلاق النار في حوالي الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي خارج مدرسة جيمس جي بلين في حي ستروبري مانشن.

المصدر: مواقع