تحالف “متحدون” اعلن عن تحرك بوجه أصحاب المصارف لاستعادة الودائع

اعلن تحالف “متحدون” في بيان، انه “في ضوء وصول الأوضاع الحياتية للمودعين واللبنانيين إلى حدٍ بالغٍ من المآسي والإذلال والمعاناة واليأس من العيش، بما يجعل الحياة بحد ذاتها عصيّة على الاستمرار بالشكل الحالي، في وقتٍ يعوَّل على القضاء، لا سيما القضاة الأحرار ومن ورائهم من المحامين والضباط الأحرار، وضع الأمور في نصابها الصحيح وبالسرعة القصوى تفادياً لوصول الانهيار إلى مراحل يصعب معها الارتكاز إلى تدخّل السلطة القضائية المتأخر لتصويب الأمور، قرّرت مجموعة من المودعين من “ملتقى المودعين والمحامين”، تضمّ مودعين ونوّابا وآخرين، المضي قدماً في استهداف أصحاب المصارف، عازمين على استعادة ودائعهم منهم حيثُما وُجدوا في أماكن سكنهم أو سواها، مهما تطلّب ذلك من تضحيات حدّ الموت في سبيل استعادة جنى أعمارهم. وهم يتوجهون بالدعوة إلى كل المودعين واللبنانيين الأحرار وممثليهم، مقيمين ومغتربين، للانضمام إليهم في هذا التحرك المعد تنفيذه قريباً، من خلال التواصل معهم مباشرة أو عبر فريق عمل تحالف متحدون دون إبطاء”.