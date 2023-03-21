تغطية | قادة الحركة الأسيرة في فلسطين يشرعون في الاضراب المفتوح عن الطعام

يشرع اليوم الثلاثاء قادة الحركة الأسيرة في فلسطين المحتلة بالإضراب عن الطعام، على أن يلحقهم أكثر من 2000 أسير فلسطيني بالإضراب بدءًا من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك.

وقالت لجنة الطوارئ إنه بعد أن ظن العدو أنه يستطيع أن يستبيح شيئًا من حقوقنا وكرامتنا، وبعد أن فشلت كافة الجهود والمساعي الداخلية والخارجية في لجم “صبيان التلال” من أمثال المدعو “بن غفير”، والمنكر لضوء شمس وجودنا “سموتريتش”؛ قررنا بعون الله وتوفيقه الشروع في إضرابنا المفتوح عن الطعام “بركان الحرية أو الشهادة”.

ودعت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، جماهير شعبنا البطل للالتفاف حول قضية الأسرى موحدين في نصرة رمزية الأرض الإنسان، ونصرة قضية الأسرى المضربين عن الطعام. وطالبت الشعب الفلسطيني للمشاركة في المسيرات والوقفات الليلية اليوم الساعة 7:30 مساءً في مراكز مدننا دعمًا لمطلبنا المشروع بالحرية الكاملة والعيش بكرامة.

ولمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا في الضفة الغربية ديب حوراني..

المصدر: موقع المنار