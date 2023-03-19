إعلام العدو: 3 إصابات خطيرة من المستوطوطنين في إطلاق النار ببلدة حوار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2023 - 16:44

إعلام العدو: 3 إصابات خطيرة من المستوطوطنين في إطلاق النار ببلدة حوار

منذ 11 mins 19 March، 2023
أخبار موقع المنار

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