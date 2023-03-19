إعلام العدو: 3 إصابات خطيرة من المستوطوطنين في إطلاق النار ببلدة حوار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2023 - 16:44
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يلتقي وفداً من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري
الطرفان بحثا التطورات في المنطقة والمسؤوليات الملقاة على حركات المقاومة ومجمل محور المقاومة في هذه المرحلة التاريخية
الرئيس نجيب ميقاتي: آمل أن يصل اللبنانيون قريباً إلى انتخاب رئيس جديد ليكون ذلك مدخلاً للبدء في معالجة كل القضايا الأخرى
الشيخ علي دعموش: المنطقة بعد الاتفاق السعودي الإيراني دخلت مرحلة جديدة ليست لمصلحة أميركا والعدو الصهيوني
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رئيس دولة الامارات محمد بن زايد: أجرينا محادثات إيجابية وبناءة مع الرئيس الأسد لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها
حركة حماس تدين مشاركة السلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ الأمني بحضور الكيان الصهيوني المحتل
حركة الجهاد الإسلامي: قمة شرم الشيخ مرفوضة ومدانة والسلطة تساهم بفك العزلة عن الاحتلال بإملاءات أميركية
فصائل المقاومة الفلسطينية: الفريق المشارك في مؤتمر قمة العار خارج عن الإجماع الوطني والإرادة الشعبية ولا يمثل إلا نفسه
سرايا القدس تنعى شهيدها القائد علي رمزي الأسود الذي ارتقى صباحأ في ريف دمشق بعملية اغتيال بالرصاص تحمل بصمات العدو
سرايا القدس: نحمل العدو المسؤولية عن جريمة اغتيال القائد علي الأسود ونؤكد المضي في مواجهة العدو والرد على كل جرائمه
حركة حماس تندد بإغتيال الأسود: كل جرائم العدو لن تثني شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة الشاملة حتى دحره
اذاعة جيش الاحتلال تعلن عن مقتل مستوطن في عملية طعن قرب مستوطنة "سايبر" في وادي عربة بالأغوار الشمالية
أكثر من 250 ألف مستوطن يتظاهرون في تل ابيب وغيرها من المدن ضد حكومة بنيامين نتنياهو للاسبوع الـ11 على التوالي
إعلام العدو: المئات من أفراد القوات الجوية يعلنون أنهم لن يقدموا تقاريرهم للخدمة المقررة هذا الأسبوع
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يستقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني
مكتب السوداني: العراق وإيران يوقعان اتفاقاً امنياً للتنسيق بشأن حماية الحدود المشتركة بين البلدين
شمخاني: التطبيق الصارم لبنود الاتفاقية الأمنية مع العراق يؤدي إلى الحد بشكل كبير من التهديدات الإرهابية على الحدود
وزير الخارجية الإيراني: العلاقة مع السعودية عادت الى الوضع الطبيعي بعد 5 جولات من المحادثات في بغداد
عبداللهيان: تبادلنا رسائل مع السعودية عبر السفارة السويسرية لعقد لقاء ثنائي وتطبيق اتفاق بيجين
القوات المسلحة اليمنية: مستمرون في مضاعفة المخزون الاستراتيجي من الصواريخ كقوة ردع أثبتت فاعليتها
العميد يحيي سريع: سلاح الجو اليمني المسير شكل إضافة نوعية مهمة ولفت اهتمام الخبراء الأجانب
وكالة الأنباء الكويتية: المحكمة الدستورية في الكويت تقضي ببطلان الانتخابات البرلمانية 2022 وعودة البرلمان السابق
الكرملين: جميع القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة لروسيا ورئيسها من الناحية القانونية
تواصل الاحتجاجات في باريس ضدّ خطة إصلاح نظام التقاعد وروائح القمامة تغزو شوارع العاصمة بسبب إضراب عمال جمع القمامة
كوريا الجنوبية: إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ باليستي جديد انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي
إعلام العدو: 3 إصابات خطيرة من المستوطوطنين في إطلاق النار ببلدة حوار
منذ 11 mins
19 March، 2023
اصابة مستوطنين
اطلاق نار
بلدة جوارة
نابلس
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