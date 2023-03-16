الخط الساخن| في برج البراجنة : الكشف على الابنية المتصدعة مستمر ولكن من يرمم؟

في حلقة من الخط الساخن بعنوان “في برج البراجنة : الكشف على الابنية المتصدعة مستمر ولكن من يرمم؟” اكد رئيس بلدية برج البراجنة المحامي عاطف منصور ان 90% من مباني برج البراجنة متصدعة مقابل قلة من السكان يتابعون سلامة ابنيتهم

في جولة للزميلة ديما جمعة انتقلت في احياء برج البراجنة والتقت مهندس البلدية رياض العنان

واستمرت جولة الزميلة ديما من الرمل العالي الى منطقة الاوزاعي حيث التقت السكان

في اتصال هاتفي من احد المواطنين في الضاحية الجنوبية رفع شكواه حول تساقط اجزاء من الشرف في المبنى

في مداخلة هاتفية، أسف رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير من تعاطي المعنيين مع ملف الابنية المتصدعة

وفي مداخلة من عضو المجلس الاتحادي لنقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس المهندس توفيق سنان اكد ان مخالفات البناء لا تزال مستمرة حتى يومنا وتساءل عن دور البلديات ووزارة الداخلية