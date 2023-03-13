تقرير مصور | انهيار بنك سيليكون فالي يخلق جواً من الخوف

انهيار بنك وادي السيليكون فالي يخلق جواً من الخوف في القطاع المالي والتكنولوجي الأمريكي والبريطاني.
المصدر: قناة المنار
انهيار بنك وادي السيليكون فالي يخلق جواً من الخوف في القطاع المالي والتكنولوجي الأمريكي والبريطاني.
المصدر: قناة المنار
يجري المنظمون الفدراليون في الولايات المتحدة مزاداً لبيع بنك سيليكون فالي مع تقديم العطاءات النهائية الأحد. وتم إغلاق البنك من قبل المنظمين يوم الجمعة بعد عمليات سحب ضخمة في اليوم السابق، كما هيمنت المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع على البنك يوم الجمعة، وبدأت عملية المزاد ليلة السبت. ويعد انهيار المصرف ...