تقرير مصور | انهيار بنك سيليكون فالي يخلق جواً من الخوف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2023 - 15:30

تقرير مصور | انهيار بنك سيليكون فالي يخلق جواً من الخوف

منذ 1 ساعة 13 March، 2023
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أخبار دولية - الولايات المتحدة - تقارير مصورة

انهيار بنك وادي السيليكون فالي يخلق جواً من الخوف في القطاع المالي والتكنولوجي الأمريكي والبريطاني.

المصدر: قناة المنار

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