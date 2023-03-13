تقرير مصور | انهيار بنك سيليكون فالي يخلق جواً من الخوف

مزاد لبيع بنك سيليكون فالي بعد افلاسه

يجري المنظمون الفدراليون في الولايات المتحدة مزاداً لبيع بنك سيليكون فالي مع ‏تقديم العطاءات النهائية الأحد. ‏وتم إغلاق البنك من قبل المنظمين يوم الجمعة بعد عمليات سحب ضخمة في اليوم ‏السابق، كما هيمنت المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع على البنك يوم الجمعة، ‏وبدأت عملية المزاد ليلة السبت. ‏ويعد انهيار ‏المصرف ...