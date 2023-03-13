خطوط الصراع | الصراعات الدولية داخل منظمة التجارة العالمية وكيف تنعكس؟

تناولت حلقة خطوط الصراع على قناة المنار الصراعات الدولية داخل منظمة التجارة العالمية، مع الأكاديمي والباحث في الاستراتيجيا والاقتصاد الدولي د. بيار الخوري..

ما أهمية الهند استراتيجيا في الصراع بين الشرق والغرب؟ وهل سيقبل الغرب ان تكون الهند بديلا عن الصين وشبيهة بها باستقلاليتها؟

هل تقبل الهند ان تخسر حلفها التاريخي مع روسيا مقابل ان تحارب من اجل الديموقراطية الغربية في اوكرانيا؟

هل تقبل الهند بتهديد سيادتها واستقلالها وهل تخاف من دخولها اي تيار عالمي قد يلغي الامة الهندية؟

هل هناك اي مؤشرات على صراع جديد بين الهند والصين؟

المصدر: موقع المنار