اطلاق مسارات لعمل نقابي معزز في جبل لبنان والشمال وافتتاح دورة اعداد نقابيين مستوى اول في المنطقة الخامسة في حزب الله

اعلن قسم النقابات والعمال في حزب الله المنطقة الخامسة ( منطقة جبل لبنان والشمال ) عن اطلاق مسارات لعمل نقابي معزز في جبل لبنان والشمال، استهلها بافتتاح دورة إعداد كادر نقابي مستوى أول لخمسين عامل وعاملة في عدد من القطاعات والانشطة الاقتصادية، برعاية مسؤول المنطقة سماحة الشيخ محمد عمرو، بحضور مسؤول وحدة النقابات والعمال في حزب الله الحاج هاشم سلهب، ومعاونه في المنطقة الخامسة الحاج علي تامر، ومعاون العلاقات في الوحدة الحاج علي طاهر ياسين.

وألقى مسؤول المنطقة الخامسة الشيخ محمد عمر كلمة الافتتاح ، بارك في بدايتها للمشاركين ولعموم المسلمين الذكرى المباركة لولادة الامام الحجة المنتظر،عجل الله تعالى فرجه الشريف، واثنى على اقامة هذه الدورة، وتنظيمها من قبل وحدة النقابات والعمال في حزب الله، بهدف اعداد الكادر العمالي النقابي، القادر على الوقوف بكل قدرة واقتدار، الى جانب العمال وشرائح المجتمع اللبناني، ومكوناته في المنطقة، ومساعدتهم، والسعي لحل المشاكل التي تعترض أعمالهم ومهنهم ومداخيلهم والخدمات التي ينبغي أن يحصلوا عليها ، وأكد الشيخ عمرو اهتمام حزب الله ومسؤوليه النقابيين بحماية حق العامل، ورعاية شؤون العمل، وقطاعات الانتاج، في لبنان، والدفاع عنهم كما يدافع عن لبنان ويحميه بالمقاومة ومعادلات الانتصار، من خطر العدوان الامريكي الاسرائيلي الصهيوني القائم؛ بمختلف مشاريعه السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية ، ويعمل على تركيز دعائم الوحدة بين مكونات المجتمع اللبناني، وتعزيز قدرات البناء للقطاعات الانتاجية ، وسد الثغرات الخدمية الناتجة عن عجز الدولة عن القيام بمهامه في القطاعات الحيوية المختلفة المائية والصحية والتربوية وغيرها ، حفاظا على الاستقرار، وتوفيرا للحد الادنى من الانتظام العام ، مقابل كل انواع الهدم، ومحاولات تعمييم الفوضى، وبث روح اليأس، وكسر ارادة اللبنانيين في حماية وطنهم ، واسقاط حقهم في الحياة الحرة العزيزة الكريمة”.

واعتبر أن”العمل والانتاج اصل في حياة الانسان، ومصدر اساس لقوة المجتمعات والاوطان ، وبهما تدار حركة الحياة العزيزة الكريمة، وبهما يدار استقلال الاوطان، وتحفظ مناعتها وتفرض هيبتها، امام كل قوى الخارج واستهدافاته الاستعمارية الجديدة ، وقال “أن العمل النقابي العمالي المتكاتف المتعاضد المنطلق من التزام الدفاع عن الوطن وحمايته من كل عدوان، ومن مبادئ حب للناس، والرحمة بهم، والتعاطف مع قضاياهم ، وجمع وتنظيم العمال ليكونوا يدا واحدة ،وتدريبهم ، وتمكينهم من ادارة شؤونهم المطلبية بجدارة، من موقع طلب الحق والانصاف والعدالة، وايجاد اوسع قاعدة تعاون انتاجي مجتمعي بين جميع مكونات المجتمع اللبناني وعماله ومنتجيه، لتحقيق النهوض الاقتصادي وحل المشكلات الاجتماعية المعيشية الحياتية للبنانيين جميع اللبنانيين، هوعمل جدير بالتقدير وبالاسناد وبالدعم من كل القوى السياسية ، وهذا مايقوم به حزب الله وسيعزز قيامه به على امتداد الوطن”.

بدوره مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله ، الحاج هاشم سلهب، اثنى على الروحية العالية ، والارادة ، والاندفاعة، والحماسة، والايجابية ، التي التي يمتلكها المتدربون ابناء المنطقة ، وحكمت مسار الاعداد لمسارات العمل النقابي المعزز فيها ، وبالتالي لتنظيم هذه الدورة، في منطقة عزيزة وغالية، مترامية الاطراف ، وناشطة اقتصاديا واهلها طيبون، منفتحون على بعضهم، يحبون الحياة الطيبة ، ومتمسكون بوطنهم لبنان الواحد الموحد المقاوم العزيز المقتدر ، وامل سلهب ان تكون هذه الدورة بمخرجاتها عاملا مساهما في تعزيز مسارات العمل النقابي في جبل لبنان والشمال بمختلف وسائله وادواته وانفتاحه وتعاونه ، ليكون في خدمة الناس، والاستجابة عن قرب، وبكل حب، لحاجاتهم ومطالبهم ،وايجاد اليات التعاون والعمل معا لرفع الظلم والاهمال عنهم ، مشيرا الى وجوب أن نضع ايديا مع بعضنا كلبنانيين جميعا لمعالجة القضايا الاساسية والملحة التي يعاني منها اللبانييون في هذا الايام ، وادراك أن الحلول الجزئية للمشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها شعبنا اللبناني، لا يمكن ان تحل مكان الحلول الجذرية المطلوبة، المتمثلة اولا وثايا وثالثا بقطع اليد الامريكية الشيطانية المخربة والهدامة ، وتعطيل يد ادواتها المحليين الفاسدين الذين صنعتهم امريكا في لبنان ، او الذين تغطيهم امريكا وتحميهم وتستعملهم ادوات هدم وتخريب، في اغلب مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبنان .

المصدر: موقع المنار