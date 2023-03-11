قوى الأمن الداخلي: توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة بعد مداهمة شعبة المعلومات لمكان وجوده في حي الفيكاني – رياق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2023 - 13:48

قوى الأمن الداخلي: توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة بعد مداهمة شعبة المعلومات لمكان وجوده في حي الفيكاني – رياق

منذ 3 ساعة 11 March، 2023
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