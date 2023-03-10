الإمارات ترحب بالاتفاق بين السعودية وإيران

رحب المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور بن محمد قرقاش بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وأكد أن الإمارات مؤمنة بأهمية الحوار بين دول المنطقة.

وقال قرقاش في تغريدة على تويتر “نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن”.

وأكد قرقاش أن “الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة، نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار، والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارا للجميع”.

المصدر: الامارات اليوم