الصحافة اليوم 10-3-2023

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 10-3-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

البناء:

عملية فدائية نوعية في تل أبيب رداً على مجازر الاحتلال… والحصيلة ثلاثة مستوطنين نصرالله: تجار المخدرات أفسد المفسدين… وأدعو للتعاون لإتمام العام الدراسي الحكومة لاجتماع الأسبوع المقبل… والمصارف تعود للإضراب… ومشاورات رئاسية

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “احتلت فلسطين الواجهة مجدداً بواحدة من العمليات الفدائية النوعية هزت تل أبيب بإصابة ثلاثة مستوطنين، تؤكد مصادر فلسطينية أن أحدهم قتيل على الأقل، نفذها الأسير المحرر الشهيد معتز الخواجا المنتمي الى حركة حماس وكتائب القسام، والعملية تأتي رداً على مجزرة جنين وانتقاماً لشهدائها الثلاثة، تركت حالاً معنوية عالية عند الفلسطينيين وثقة بخيار المقاومة، ومزيداً من الإحباط في الكيان ومزيداً من التساؤلات حول مستقبل الكيان، في ظل حكومة من الحمقى، كما وصفها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في أول توصيف بعد ولادتها، واستخدم رئيس الحكومة السابق يائير لبيد وصفاً أشد قسوة في تقييمه لإعلان وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير عن إقالة ضباط كبار في الجيش والشرطة، بوصفه بن غفير بمهرج «التيك توك»، بينما وصل رئيس الكيان اسحق هرتزوغ الى حد التحذير من السقوط الكامل للكيان بقوله، «نتجه إلى نقطة اللاعودة وينبغي التخلي عن التعديلات القضائية»، لافتاً إلى أن «ما يحدث كارثة حقيقية وبلادنا تنهار أمام عيني». وأكد هرتزوغ، أنه «يجب التخلي عن التعديلات القضائية المقترحة من الحكومة واستبدالها بالإطار المتفق عليه»، داعياً «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتراجع عن التعديلات القضائية».

في مواكبة مشهد المواجهة مع الكيان دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى رفض معادلة الحصار حتى الانهيار طلباً للاستسلام، مؤكداً العزم على المواجهة، بمنهج الثقة والأمل الذي صنع انتصارات المقاومة، وتوقف السيد نصرالله في احتفال مدارس المهدي أمام الشأنين الاجتماعي والتربوي، داعياً إلى التنبه من خطورة ظواهر الخراب الاجتماعي التي يمثلها ترويج الفلتان الأخلاقي من جهة، وترويج المخدرات خصوصاً بين الشباب والطلاب من جهة أخرى، معتبراً أن مروّجي المخدرات هم أفسد المفسدين في الأرض. وفي الشأن التربوي دعا السيد نصرالله الى التعاون لإكمال العام الدراسي، سواء بالتزام وزارة التربية بتعهداتها، أو بعودة المعلمين عن الإضراب.

في الشؤون الداخلية مشاورات رئاسية بين القوى السياسية والكتل النيابية، لرسم خريطة طريق لمرحلة جديدة تتمثل بتراجع ترشيح النائب ميشال معوض وتعقيد فرص ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، وتقدم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، بينما تستعد الحكومة لاجتماع الأسبوع المقبل مع ارتفاعات جديدة في سعر الصرف بلغ الدولار معها حافة الـ 90 الف ليرة مجدداً، بينما تعود المصارف مجدداً للإضراب.

ورأى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنّه في ظل الأزمة السياسية والمعيشية في لبنان، فالرسالة الأساسية يجب أن تكون عدم اليأس لأن نتيجته الاستسلام، وخاطب كل من يهدّد بالقتل وبالحرب والتجويع قائلًا: «لو قتلتم نساءنا وأطفالنا ورجالنا لا يمكن أن نشعر بالضعف أو الوهن… لا تتوقعوا منا استسلامًا وانصياعًا وخضوعًا».

وخلال كلمة له في احتفال أقامته المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم – مدارس المهدي، وذلك في الذكرى الثلاثين على تأسيسها، توجّه إلى اللبنانيين قائلًا: «إن الرسالة الأساسية يجب أن تكون عدم اليأس لأن نتيجة اليأس الاستسلام، والمطلوب منّا الاستسلام»، مؤكدًا أن «أبواب الحل موجودة ولا يجب أن نستسلم للشروط الدولية والإقليمية والذين استسلموا لم ينجوا».

وذكّر السيد نصرالله بأنّ مجزرة بئر العبد التي استشهد فيها ما يزيد عن 75 شهيدًا وكانت أميركا هي التي أرسلت سيارة مفخخة، كانت بهدف بث روح اليأس، مؤكدًا أن بعض الذين يدّعون السيادة في بلدنا أيديهم متورطة بالدم في تفجير مجزرة بئر العبد. موضحاً أن أكثرية الشهداء الذين سقطوا في مجزرة بئر العبد كانوا نساءً وأطفالًا، منوّهاً إلى أن المجزرة ارتكبت في اليوم العالمي للمرأة.

وأكد أن «هدف مجزرة بئر العبد كان بثّ الرعب واليأس في قلوبنا وكانت محاولة اغتيال السيد فضل الله ضربة قاسية لنا». وشدّد على أن «المقاومة هي الأمل التي صنعت انتصارات سريعة ضد العدو «الإسرائيلي»، موضحًا أنّ «المقاومة استمرّت عام 2000 بهذا الأمل وعام 2006 صمدت المقاومة بالأمل».

وأضاف: «مضت سنوات قليلة وتبين سقوط مشروع الشرق الأوسط الجديد ومشروع أميركا في العراق بفعل الأمل والمقاومة…»، مذكرًا أنّه «في ما مضى أيضًا وبهدف تعزيز روح اليأس لدينا من أهم الوسائل كان القتل والمجازر والتهجير وهدم المنازل».

في غضون ذلك، أطلق الإعلان الرسميّ عن دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مساراً رئاسياً جديداً باتجاه إحداث خرق ما في الجدار الرئاسي وسيتبع بخطوات إضافية أولها اتجاه فرنجية لإعلان ترشّحه بشكل رسمي ورؤيته الرئاسية في مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل وفق ما أشارت مصادر اعلامية، والتي لفتت إلى أن المؤتمر سيتضمن نظرة فرنجية للسلاح والمقاربة الاقتصادية والمالية لإخراج لبنان من الأزمة من خلال استثمارات ذاتية.

وفق ما تشير أوساط سياسية مطلعة لـ»البناء» فإن «الرئيس بري والسيد نصرالله رما حجر دعم فرنجية رسمياً في البركة الرئاسية الراكدة وينتظران ردات فعل القوى السياسية والكتل النيابية ودفع الكرة الى ملعب الآخرين بعدما تمّ تحميل ثنائي حركة أمل وحزب الله مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية، ومحاولات قوى المعارضة دق إسفين بين الثنائي وفرنجية بإخفاء ترشيحه أو تأخيره، كما جاء الترشيح بعدما وجد الرئيس بري أن أبواب التوافق مقفلة، وكذلك رفض الأطراف الأخرى للحوار على أسماء مرشحين للتوافق». ولفتت الأوساط الى أن «خطوة الثنائي فتحت أبواب الحوار والتفاوض بين الأطراف الداخلية من جهة ومع القوى الإقليمية المؤثرة في الساحة المحلية من جهة ثانية، ولذلك نشطت الاتصالات واللقاءات والمشاورات، من جولة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري على المرجعيات السياسية الى مساعي بكركي الى جولة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو على القيادات لا سيما الرئيس بري»، وأضافت أن «إعلان ترشيح فرنجية سيدفع بكتل نيابية تقف في المنطقة الرمادية الى حسم موقفها إزاء فرنجية إما سلباً أم إيجاباً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الرئيس برّي قطع الطريق على ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون بالعقدة الدستورية، وسقوط النائب ميشال معوّض بتراجع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عنه، ما يبقي فرنجية المرشح الأوحد الذي يملك بنية نيابية صلبة تتمثل بثلث مجلس النواب الى 55 نائباً ويرتفع الى 65 نائباً إذا ما انضمت كتل أخرى كاللقاء الديموقراطي والاعتدال الوطني ضمن تسوية معينة تضمّ رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وتركيبة الحكومة والمواقع الأساسية في الدولة والسياسات المالية والاقتصادية والخارجية».

ودعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي إلى «يوم صوم وصلاة على نية لبنان وشعبه»، مناشداً «الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لإنقاذ الوطن، ممّا يتخبط به من مشاكل على الصعد كافة».

كما التقى الراعي في بكركي، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

وكان السيد نصر الله تناول ملف إضراب المعلمين والأساتذة في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، وقال: «المعلمون معهم حق، وأقدموا على إضراب فبات العام الدراسي في خطر، وعلى الحكومة تنفيذ ما وعدت به المعلمين». ودعا المعلمين «أن يعتبروا ما تبقى من العام الدراسي، مساهمة إنسانية وأخلاقية وهذا من العمل الصالح الذي تجدونه حاضراً يوم القيامة»، وأن يواصلوا العام الدراسي وعدم العودة إلى الإضراب».

في هذا الإطار تكشف جهات تربوية متابعة للملف لـ»البناء» الى أن «أزمة قطاع التعليم لم تحل بشكل جذري وستتفاقم في الأيام المقبلة، وسيستمر التخبط والفوضى الى نهاية العام، لكون الأسباب التي دفعت الأساتذة للإضراب لم تعالج»، مشيرة الى انقسام كبير في صفوف الأساتذة بين الروابط والجمعيات العمومية، فللمرة الأولى تتخذ الروابط قراراً بالعودة عن الإضراب من دون موافقة الجمعيات عبر استفتاءات متتالية على خيار الإضراب».

ولفتت الى أن «النسبة الأكبر من المعلمين لم يلتزموا بقرار الروابط العودة الى التعليم، لكن ما يحصل أن المعلمين وبعد نزع الغطاء القانوني المتمثل بالروابط التي قررت العودة الى التعليم وفك الإضراب، يحضرون الى المدارس لتجنب إحالتهم الى المجالس التأديبية لكنهم لا يدخلون الى الصفوف ويرفضون التعليم»، معتبرة أن قرارات الحكومة الأخيرة لم تقدّم للمعلمين سوى 50 دولاراً لمدراء المدراس إضافة الى 300 دولار لكل أستاذ على دفعات و5 ليترات بنزين فيما هناك الكثير من الحقوق لم تحقق».

وعلمت «البناء» أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لاستكمال البحث بجدول أعمال الجلسة الماضية وعلى رأسه بند النظر بإنتاجية الموظفين وتصحيح الرواتب والأجور بعد قرار مصرف لبنان الأخير رفع سعر منصة صيرفة إلى 70 ألف ليرة.

وأشارت مصادر حكومية لـ «البناء» الى أن ميقاتي لن يسمح بتعطيل مجلس الوزراء كآخر مؤسسة تعمل بظل الفراغ في مختلف المؤسسات لا سيما في رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والذي تسلل أيضاً الى اللجان النيابية، إذ لا يمكن ترك البلاد بلا سلطة تسير المرافق العامة وتدير شؤون المواطنين وتتخذ بعض القرارات في القضايا الملحة في ظل حالة الانهيار والظروف الكارثية القائمة.

لكن الإشكالية هي في وزارة المالية، فوفق معلومات «البناء» فإن الوزارة أبلغت الموظفين بأنها ستوقف العمل باستثناء يوم الأربعاء بسبب الظروف المالية والمعيشية وارتفاع كلفة النقل على الموظفين، ما سيؤدي الى تداعيات سلبية على عمل هذا المرافق الذي يؤثر على مختلف مفاصل الدولة والموظفين وكافة المواطنين، إذ كيف ستستطيع وزارة المال إحصاء العائدات المالية للفواتير الرسمية التي ستُجبى على سعر منصة صيرفة 70 ألف ليرة والعائدات الجمركية على 45 ألفاً وإدخالها الى الخزينة لكي تتمكن الحكومة من لحظ الزيادات على رواتب الموظفين في جلستها المقبلة؟ فهل تستطيع وزارة المالية إجراء كل هذه العمليات الحسابية بيوم واحد في الأسبوع؟

ويبدو أن الهدنة القضائية – المصرفية قد تعثرت وتقف على مشارف السقوط إذ لم تستطع الصمود لأكثر من عشرة أيام، وقد أعلنت جمعية المصارف العودة الى الإضراب على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار من جديد أمس، وعاد ليلامس الـ90 ألف ليرة ورفع مصرف لبنان سعر صيرفة الى 72 ألف ليرة، ما يؤشر الى عودة الأزمة واستمرار سعر صرف الدولار بالصعود الى المئة ألف ليرة وما فوق وفق ما يتوقع خبراء ساسيون واقتصاديون لـ»البناء»، ما يكشف بوضوح سياسة الابتزاز التي تستخدمها المصارف مع الحكومة والمودعين وتحرّض المودعين على الدولة والقضاء وفق ما تشير مصادر نيابية لـ»البناء» من خلال ربطها تسديد الديون العائدة لها من قروض وغيرها بتسديدها لودائع المواطنين، وتهدّد بأن القرارات القضائيّة المرفوعة ضدها ستؤدي الى تضاؤل الآمال باستعادة الودائع.

وأعلنت «جمعية مصارف لبنان»، «العودة إلى الإضراب ابتداءً من صباح يوم الثّلثاء 14 آذار 2023».

ولفتت في بيان أنه «صدرت خلال الأيّام القليلة الماضية قرارات قضائيّة تعسّفيّة جديدة، عادت تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الدّيون العائدة لها بالعملة الأجنبيّة بذمّة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1,500 ليرة للدولار الواحد، فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبيّة نقدًا وبالعملة نفسها، ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين».

وطالبت بـ»اتّخاذ التّدابير القانونيّة السّريعة، لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام الّتي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين، وليس لبعضهم على حساب الآخرين، ولمعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي؛ تتحمّل فيه الدّولة بصورة خاصّة مسؤوليّتها في هذا المجال».

وكشف رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، عن «نقاش جدّي بين المصارف لإعلان الإفلاس، وهذا يعني انهيارًا كبيرًا». ولفت في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ «المطلوب تدخلًا عاجلًا وتحمل الدولة لمسؤوليتها عن دينها، قبل إعلان الخراب الشامل. تحذير علّ هناك من يسمع»”.

الأخبار:

واشنطن والرياض: ممنوع ملاقاة نصرالله

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار ” لا يبدو أن كرة ثلج ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية تراوح مكانها، وإن كان البعض لا يعتقد بأن تدحرجها سيكون حكماً على الصورة التي يريدها الفريق الداعم لهذا الترشيح. ما حصل حتى الآن، لم يقتصر على إطلاق النقاش الجدي داخلياً وخارجياً، بل فرض على كل اللاعبين إعداد الأوراق المستورة لكشفها في أقرب وقت ممكن. في وقت يزداد فيه الشرخ بين المسيحيين، الذين رغم تفاهم قواهم البارزة على معارضة ترشيح فرنجية، إلا أن اختلافهم على البديل يسمح لأنصار «الخيار الثالث» بالعمل من خارج أجندة هذه القوى البارزة، كما يفسح في المجال لأن يكون الرأي الحاسم للخارج، وهو ما أظهرته الاتصالات التي جرت في الساعات الماضية.

وبحسب معلومات «الأخبار»، فقد سارع الجانبان الأميركي والسعودي الى التحرك صوب بكركي، خشية أن يبدر عنها موقف يُفهم منه استعداد جدي للبحث في ترشيح فرنجية، ولو من زاوية مقايضة موقع الرئاسة الأولى بموقع رئيس الحكومة. وفيما أبلغ السعوديون البطريرك بشارة الراعي أنهم ليسوا في وارد القبول بهذه المقايضة، كان الضغط الأميركي على الراعي أكبر عبر توجيه «نصيحة» الى الراعي بألّا يبادر الى أي موقف من شأنه الإيحاء بانقسام كبير في الشارع المسيحي، أو ملاقاة داعمي فرنجية في منتصف الطريق.

وأوضحت مصادر متابعة أن الأميركيين عبّروا صراحة عن عدم تأييدهم لترشيح فرنجية، وأن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا قالت إن ما نقله الرئيس نبيه بري عنها لجهة عدم ممانعة واشنطن لانتخاب فرنجية، «كان جواباً دبلوماسياً طبيعياً ومتوقّعاً من أي سفير»، وأن «موقف الإدارة الاميركية يعارض أيّ مرشح يدعمه حزب الله». وتضيف المصادر إن الأميركيين «يخشون من خطأ» في التعامل مع دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى الحوار حول الترشيحات. ومنبع الخشية الأميركية أنه «في حال استجابة البطريرك الراعي لدعوة الحوار، وطلبِ اجتماع للقوى المسيحية، يكون قد وقع في الفخ، لأن لا مجال في الوقت الحالي لأي توافق بين القوى المسيحية على مقاربة موحدة للملف الرئاسي. وهو أمر يتعزّز يوماً بعد آخر، مع رفض القوات اللبنانية أن تكون بكركي مرجعية حصرية لبتّ الموقف المسيحي من الملف الرئاسي، واعتبارها أن البطريرك يتعامل مع طروحات النائب جبران باسيل بإيجابية مبالغ فيها».

الأمر الثاني الذي تخشاه السفارة الأميركية، بحسب المصادر نفسها، صدور موقف ملتبس عن الراعي في عظة الأحد التي يبدو أن كثيرين ينتظرون ما إذا كان سيعلّق فيها على دعوة نصر الله كل الأطراف الى إعلان أسماء مرشحيها. إذ يفضّل الأميركيون أن تبقى بكركي بعيدة عن هذا السجال الآن، وهم متوافقون مع السعوديين على أن بتّ هذا الملف ليس محصوراً بالقوى اللبنانية، وأن انتخاب رئيس من دون غطاء خارجي سيبقي الأزمة مفتوحة.

وعلمت «الأخبار» أن التشدد السعودي والأميركي حيال الأفكار الفرنسية بالمقايضة بين رئاستَي الجمهورية والحكومة، يرتبط بمفاوضات تجرى مع أطراف لها تأثيرها على الساحة اللبنانية. إذ يجري تبادل رسائل بين سوريا والسعودية من جهة، وبين دمشق وعواصم أخرى معنية من جهة ثانية. والواضح أن هناك مغريات تقدم إلى دمشق لإعادتها الى الجامعة العربية مقابل مواقف تصبّ في خدمة الأجندة السعودية. إلا أن المؤكّد أن القيادة السورية، المهتمة ببناء علاقات ثنائية مع كل الأطراف وغير المستعجلة للعودة الى الجامعة، ليست في وارد التراجع عما عبّرت عنه مراراً بعدم تدخلها في الملف اللبناني وترك الأمر لحلفائها في بيروت، أو الخضوع للابتزاز بطلب تدخلها لسحب ترشيح فرنجية.

أضف إلى ذلك إن ثنائي أمل – حزب الله، على ما يبدو، سيظهر جدية أكبر في دعم مرشحه في الأيام المقبلة، مع إعلان فرنجية نفسه ترشحه، وبدء الكتل والنواب الداعمين له إعلان مواقفهم، فيما بدأ تفعيل الاتصالات غير المعلنة مع كتل نيابية ونواب مستقلين لحشد التأييد له. وأكدت مصادر مطّلعة أن التنسيق قائم بين الثنائي وفرنجية، وأن كل حديث عن أن الأخير فوجئ بموقفَي بري ونصر الله ليس دقيقاً، علماً أن جهات عدة روّجت بأن الثنائي أخطأ بإعلان ترشيحه لفرنجية، بل ذهب البعض الى اتهام رئيس المجلس بأنه «يتقصّد إطاحة فرنجية بالطريقة التي رشّحه بها، كما أطاح اللواء عباس إبراهيم في الأمن العام». وهو ما يردّ عليه مقرّبون من رئيس المجلس بأنّ فرنجية «مرشح حركة أمل منذ أكثر من عشر سنوات»، فيما يدعو قريبون من حزب الله المراهنين على سحب فرنجية الى استعادة ما قاله السيد نصر الله في خطابه الأخير: «متى وضعنا اسماً على ورقة لا نسحبه»”.

جنين لا تستريح: قتال.. فمجزرة… فقتال

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “يسعى جيش العدو، وفق ما أنبأت به تطوّرات الأسابيع الماضية، إلى ترسيخ سياسة جديدة قائمة على ارتكاب المزيد من المجازر، وتنفيذ عمليات اغتيال وإعدام جماعية، في مدن الضفة الغربية وبلداتها، في محاولة منه لردع حالة المقاومة والاشتباك المتصاعدة. وفي هذا السياق، وبينما كانت مدينة جنين تُضمّد جراحها التي خلّفتها المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيّمها عصر الثلاثاء وارتقى فيها 6 شهداء بينهم مقاتلون فدائيون، لَحِق بهم صباح الخميس الطفل وليد نصار متأثّراً بجروحه التي أصيب بها آنذاك، ارتكب العدو مجزرة جديدة فجر أمس، باغتياله 3 مقاومين في بلدة جبع جنوب جنين. وبحسب شاهد عيان تحدّث إلى «الأخبار»، فإن قوّات الاحتلال الخاصة أطلقت الرصاص على مركبة كان يستقلّها الشبّان سفيان فاخوري وأحمد ملايشة وأحمد فشافشة، في حوالى الساعة السادسة إلّا ثلثاً، قبل أن تقتحم المكان، وتَنشر القنّاصة على أسطح المنازل، وتَمنع المواطنين من الاقتراب، لتندلع على إثر ذلك اشتباكات أصيب خلالها شابّ في رأسه.

وينتمي الشهداء إلى «كتيبة جبع» التي نفّذت في الاشهر الماضية عمليات عدّة ضدّ جنود العدو ومُستوطِنيه، وتُعدّ امتداداً لـ«كتيبة جنين»، التابعة لـ«سرايا القدس». كما أن اثنين منهما لم يَمضِ على تَحرّرهما من الأَسر سوى بضعة أشهر، ليعودا إلى درب المقاومة. وبحسب مصادر عبرية، فإن المقاومين اشتبكوا مع قوّات الاحتلال الخاصة قبل استشهادهم، بينما اندلعت اشتباكات مسلّحة في البلدة، تمكّن خلالها المقاومون من إسقاط طائرة تجسّس مسيّرة إسرائيلية. من جهتها، ادّعت الإذاعة الإسرائيلية أن الشهداء مثّلوا «قنبلة موقوتة»؛ إذ كان في نيّتهم تنفيذ عملية، مشيرةً إلى أنهم لدى محاصرتهم لاذوا بالفرار واستقلّوا السيارة وأطلقوا النار تجاه جنود العدو الذين قاموا بتصفيتهم، فيما زعمت قناة «كان» العبرية أن الشبّان الثلاثة أطلقوا النار تجاه قوّة إسرائيلية قبل أن تتمّ تصفيتهم، مضيفةً أنه عُثر على مسدّسات وبنادق وعبوات ناسفة في مركبتهم. على الضفّة المقابِلة، وقف أقرباء الشهيد سفيان الفاخوري، القائد في «كتيبة جبع»، وأصدقاؤه، في وداعه الأخير في مستشفى جنين، حيث جدّدوا إصرارهم على المقاومة وتمسّكهم بها، فيما صرخ أحدهم: «لا إسرائيل بتهزنا، ولا بن غفير بهزنا، وكلّ ولادنا استشهاديين لأجل الوطن». وصاحت امرأة، بدورها: «لازم نرفع راسنا فيه، هذا شهيد، وشو الأم الفلسطينية بتخلّف غير شهداء وأبطال وأسود؟ ارفع رأسك، فهمت».

قبل أكثر من عام، نفخت مدينة جنين في الجمر الراكد تحت الرماد، لتبعث الحياة من جديد في المقاومة المسلّحة في الضفة، وتُجدّد الاشتباك مع العدو عبر مسارات عدّة، أهمّها تأسيس «كتيبة جنين»، التي تحوّلت مع الوقت إلى أنموذج جرى استنساخه في أكثر من منطقة، فوُلدت «كتيبة جبع»، و«عرين الأسود»، وغيرهما من المجموعات المسلّحة، ونفّذ مُقاتلوها عمليات فدائية نوعية في عمق كيان العدو، كـ«بني براك» و«إلعاد» و«ديزنغوف»، وهو ما دفع جيش العدو إلى إطلاق عملية «كاسر الأمواج» بهدف اجتثاث المقاومة الناشئة في الضفة، والتي تمدّدت ونمت واتّسعت رقعتها وقوّتها. واليوم، وإذ تتصدّر جنين مشهد العمل المقاوم، وتنال الحصّة الأكبر من المجازر الإسرائيلية المتوالية، فإنها لا تبدي أيّ تراجُع عن المواجهة، بل تتّسع فيها الحاضنة الشعبية المؤيّدة للمقاومة. ففي كلّ جنازة شهيد في المدينة، يجدّد الشارع ولاءه، مُطالباً بالردّ على مجازر الاحتلال، ليس فقط وفاءً لـ31 شهيداً ارتقوا منذ بداية العام الجاري، وإنّما أيضاً صوناً لوصيّتهم، ووصيّة جميع الذين افتتحوا هذا المسار قبل 20 عاماً. ولعلّ أنموذج شهداء جبع الذين قضوا أمس، وهم الذين لم يمضِ على تَحرّرهم سوى بضعة أشهر من سجون الاحتلال، دليل على الإيمان العميق بنهج القتال، والتشبّث بنهم مخيّم جنين الذي نهض ليقاتل بعد المجزرة التي ارتكبها العدو فيه عام 2002، وأدّت إلى تدمير معظمه.

وأكدت «سرايا القدس – كتيبة جبع» أن «الشهداء الذين ارتقوا اليوم هم أبطال عمليّات الاشتباك ونصْب الكمائن والتصدّي لقوّات الاحتلال على مدار الساعة، وقد كانوا للاحتلال بالمرصاد في كلّ ميادين الجهاد، حتى لحظة ارتقائهم شهداء»، مضيفةً أن «رصاصنا لن يَصمت»، وأن «فاتورة الحساب مفتوحة مع هذا المحتلّ المجرم، وسيَدفع ثمن جريمته غالياً»، مُتوعّدةً «الاحتلال بمزيد من المقاتلين على درب الجهاد في سبيل الله، فالقائد يَخلفه ألف قائد، والرصاصة ستنفجر بدلاً منها ألف رصاصة في صدور العدو الجبان». وجزمت أن «جرائم الاحتلال واستهدافه لمقاتلي سرايا القدس وكتائبنا في الضفة، لن يثنينا عن المضيّ في طريق الجهاد والمقاومة، وإن جهادنا ماضٍ حتى الخلاص من الاحتلال ودحْره عن أرضنا».

وفي الوقت الذي تؤكّد فيه المقاومة أن حضورها في الضفة يزداد ويتوسّع، وأن عمليّاتها ردّاً على مجازر الاحتلال قادمة، يبدو المشهد مفتوحاً على جميع الاحتمالات، وهو الأمر الذي باتت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تُدركه جيّداً، عامِدةً، من جرّائه، بعد كلّ مجزرة إلى إعلان حالة التأهّب القصوى، في وقت تركّز فيه وسائل الإعلام العبرية على أن تَمكّن المقاومة من إسقاط 3 طائرات مسيّرة في جنين في غضون 48 ساعة فقط، بات يفرض واقعاً جديداً على جيش العدو. وبينما تُواصل الضفة معركتها اليومية، تُراقب المقاومة في قطاع غزة ما يَجري هناك، باعثةً إلى المعنيّين برسائل تحذيرية، قد لا يكون خارج سياقها تفجير عبوة ناسفة بجرّافة تابعة للاحتلال قرب القطاع، ظهر الأربعاء. وفي الإجمال، يَتوقّع الفلسطينيون أن تكون الأيام المقبلة مليئة بالتصعيد على الأرض، وتحديداً في الضفة، لأسباب عدّة أبرزها تعاظُم الأزمة التي تعانيها حكومة بنيامين نتنياهو، والتي قد تدفعها إلى تصعيد نهجها العدواني سعياً إلى تحقيق إنجاز سياسي، إضافة إلى استعار رغبة أقطاب «الصهيونية الدينية» في فرْض أجنداتهم وبرنامجهم اليميني الفاشي في ملفّات القدس والمسجد الأقصى والأسرى والاستيطان، ومنْح الضوء الأخضر للمستوطِنين للقيام بما يحلو لهم بحرّية، على غِرار ما جرى في حوارة”.

المصدر: الصحف اللبنانية