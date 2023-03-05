السيد صفي الدين: من يجب أن يصنع وينتج رئيساً للبنان هم اللبنانيون أنفسهم

نظم حزب الله احتفالا تأبينيا، في حسينية بلدة الخرايب، تكريما لـ “فقيد الجهاد والمقاومة” الحاج أسد محمود صغير، حضره رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” السيد هاشم صفي الدين ومسؤول منطقة جبل عامل الثانية الحاج علي ضعون وشخصيات وفاعليات وعلماء دين واهالي البلدة والقرى المجاورة.

وأشار السيد صفي الدين إلى أن “الأعداء جاؤوا بكل إمكاناتهم لإغراق لبنان بالفتن، فوقفت بيئة المقاومة وقفة صامدة، وأثبتت أن هذه الفتن لا يمكن أن تحصل مع وحدتنا وتآلفنا وعقلنا الذي يعلمنا كيف نحدد الأولويات في المواجهة وتحدي المصاعب”.

وتابع: “على الرغم من كل الكذب الذي يمارسه البعض في لبنان، نحن مطمئنون للمستقبل بالرغم من أن هناك اشخاصا جهلاء يعيشون بيننا، لكن جوابنا دائما على المستوى الداخلي سيكون هادئا ورصينا كما شخصية القائد الحاج صالح”.

وأضاف سماحته: “نحن الأحرص ونحن الاكثر اهتماما في بلدنا، لان هذا الخداع والكذب الذي تحركه السفارات يراد من خلاله خلق الفوضى في المجتمع اللبناني، ويجب أن نكون يقظين ونواجه كل هذه المحاولات، لكن بقوة وشجاعة”.

وشدد على أنه “اذا كان البعض يتكئ على طريقتنا في التعبير، فعليه أن يعرف أن اخلاقنا تدعونا الى أن نكون لائقين، لكن نمتلك شجاعة وقوة وقدرة لا يمتلكها أحد للدفاع عن مقدساتنا ومقاومتنا”.

وختم السيد صفي الدين: “قناعتنا ان الذي يجب أن يصنع وينتج رئيسا للبنان هم اللبنانيون انفسهم”، لافتا الى أن “الذي ينقذ بلدنا هو الإسراع وعدم تضييع الوقت لانتخاب رئيس للجمهورية، والذين يراهنون على الوقت، يعرفون أنه لن ينفعهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام