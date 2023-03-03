ايران.. تدشين خط إنتاج الامصال في شركة دانا للصناعات الدوائية

تم اليوم الجمعة تدشين خط إنتاج الامصال بطاقة 100 ألف قنينة في شركة دانا للصناعات الدوائية بمحافظة اذربيجان شرقي شمال غرب ايران.

وقال المدير التنفيذي لشركة دانا للصناعات الدوائية، مهدي شيري، في تصريح لمراسل وكالة فارس على هامش تفقد رئيس منظمة الغذاء والدواء الايرانية لاقسام الشركة: تبلغ المساحة الاجمالية لشركة دانا للصناعات الدوائية 32 هكتارًا، منها 15 هكتارًا لمواقع مختلفة، وتتألف من 36 خطًا مختلفًا لإنتاج الأدوية، بما في ذلك المواد الخام للمضادات الحيوية، والمواد الهلامية اللينة، والقوارير، وتعد شركة دانا أكبر وحدة لانتاج الادوية في البلاد، و تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية ملياري جيل (هلام) ناعم، وتعتبر أكبر وحدة انتاج لهذه المادة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنه حاليًا أكبر منتج لقوارير الحقن المستخدمة في مستشفيات البلاد.

وتابع: أقراص الكبسولات غير المضادات الحيوية هي منتج آخر لهذه الوحدة الصيدلانية بطاقة 150 مليون وحدة في السنة، وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نطلق عددًا من خطوط الإنتاج الجديدة مثل خط إنتاج الامصال بطاقة 100 ألف قنينة نصف لتر يوميا.

المصدر: وكالة فارس