فلسطين المحتلة : احتراق حافلة للمستوطنين بعد رشقها بالزجاجات الحارقة في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 28 2023 - 04:20

فلسطين المحتلة : احتراق حافلة للمستوطنين بعد رشقها بالزجاجات الحارقة في القدس المحتلة

منذ 6 ساعة 27 February، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة