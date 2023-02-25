السيد صفي الدين: اللبنانيون قادرون على حل مشاكلهم بدون الرهان على الخارج

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين ان اللبنانيين قادرون على حل مشاكلهم شرط أن لا يراهن بعضهم على الخارج ووعوده.

كلام السيد صفي الدين أتى خلال الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد رئيس الهيئة الايرانية للمساهمة في اعادة اعمار لبنان المهندس حسام خوش نويس.

بدوره، شدد رئيس كتلة الوفاء للمقااومة النائب محمد رعد على ان ومفتاح الحلّ في لبنان هو بتفاهمٍ داخليّ.

كلام خلال رعايته اللقاء السنوي الذي نظمه “التجمع الاسلامي لأطباء الاسنان” في منطقة جبل عامل الثانية في النبطية، جدد رعد التأكيد بعدم القبول ان يسمي الخارج رئيس جمهوريتنا.

المصدر: قناة المنار