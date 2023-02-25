السيد صفي الدين: اللبنانيون قادرون على حل مشاكلهم بدون الرهان على الخارج – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2023 - 18:54

السيد صفي الدين: اللبنانيون قادرون على حل مشاكلهم بدون الرهان على الخارج

منذ 3 ساعة 25 February، 2023
لبنان

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين ان اللبنانيين قادرون على حل مشاكلهم شرط أن لا يراهن بعضهم على الخارج ووعوده.

كلام السيد صفي الدين أتى خلال الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد رئيس الهيئة الايرانية للمساهمة في اعادة اعمار لبنان المهندس حسام خوش نويس.

بدوره، شدد رئيس كتلة الوفاء للمقااومة النائب محمد رعد على ان ومفتاح الحلّ في لبنان هو بتفاهمٍ داخليّ.

كلام خلال رعايته اللقاء السنوي الذي نظمه “التجمع الاسلامي لأطباء الاسنان” في منطقة جبل عامل الثانية في النبطية، جدد رعد التأكيد بعدم القبول ان يسمي الخارج رئيس جمهوريتنا.

 

المصدر: قناة المنار

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