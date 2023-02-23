الامام الخامنئي: بعض حالات العداء معنا سياسية فايران مثلاً لها موقف تجاه القضية الفلسطينية والقوى العظمى لها موقف آخر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 23 2023 - 13:10

الامام الخامنئي: بعض حالات العداء معنا سياسية فايران مثلاً لها موقف تجاه القضية الفلسطينية والقوى العظمى لها موقف آخر

منذ 31 mins 23 February، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة