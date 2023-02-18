الدفاع الروسية: تحرير قرية غريانيكوفكا بمنطقة خاركوف (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2023 - 16:30

الدفاع الروسية: تحرير قرية غريانيكوفكا بمنطقة خاركوف (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 18 February، 2023
أخبار موقع المنار

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