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February 12 2023 - 11:44

سوريا: 4 شهداء و10 جرحى بهجوم إرهابي لـ”داعش” في بادية تدمر

منذ 53 mins 12 February، 2023
هجوم لارهابي داعش يوقع شهداء وجرحى في بادية تدمر بسورية
سورية - عربي وإقليمي

استشهد أربعة مواطنين سوريين بينهم امرأة، وأصيب 10 آخرون، برصاص إرهابيي تنظيم “داعش” جنوب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وبحسب وكالة سانا، فإن عدداً من المواطنين، وخلال جمعهم فطر الكمأة إلى الجنوب من مدينة تدمر بنحو 70 كلم، تعرضوا لهجوم من قبل إرهابيي تنظيم “داعش” بأسلحة رشاشة، ما أدى إلى استشهاد 4 بينهم امرأة، وإصابة عشرة آخرين.

وأفاد الطبيب المقيم في مشفى تدمر الوطني الدكتور وائل جهاد أنطكلي في تصريح لسانا أن جثامين أربعة أشخاص بينهم امرأة وصلت إلى المشفى، إضافة إلى عشرة أشخاص مصابين بطلقات نارية في أنحاء أجسامهم، حيث تم إجراء الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وأشار أنطكلي إلى أن جروح بعض المصابين بليغة، وتم نقلهم إلى مشافي مدينة حمص لمتابعة العلاج.

المصدر: وكالة سانا

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