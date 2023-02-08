غسان غصن: نتضامن مع سوريا وشعبها

وجه الامين العام السابق للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن برقية تعزية لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب جمال القادري، بضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا.

وقال غصن “ببالغ الأسى والقلق تابعنا هول ما حل بأبناء شعبنا السوري، الذي تسبب به الزلزال الذي ضرب المحافظات الشمالية الغربية في الجمهورية العربية السورية وما نجم عنه من اضرار فادحة طالت الاروح والممتلكات، ما يستوجب تضامن إنسانيا شاملا معها”.

وتابع غصن “اننا اذ نتقدم ببالغ العزاء والمواسات لأهالي ضحايا الزلزال، والشفاء العاجل للجرحى”.

المصدر: بريد الموقع