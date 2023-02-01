إحتفال بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الجواد”ع” بمدينة مشهد وكلمة لرئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية

بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه السلام اقيم حفل نظمته هيئة محبي جواد الائمة في مسجد الامام الجواد عليه السلام جانب العتبة الرضوية المقدسة بمدينة مشهد بحضور حشد من المحبين وفعاليات ثقافية واجتماعية وسياسية. وتحدث رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية بالمناسبة حيث تقدم من النبي وآله الأطهار الميامين عليهم أفضل الصلاة والسلام ومن قائد الامة الاسلامية السيد الخامنئي دام ظله الوارف ومن الامة الإسلامية بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه السلام، داعياً الموالين الى الاقتداء به حيث كان يجود على الفقراء بماله كما جاد علينا بعلمه وحلمه وتواضعه، مضيفاً أن الفرج قريب جداً على يدي ناصر المستضعفين من خلال الإلتفاف حول السيد القائد وطاعته فهو تكليفنا في هذا الوقت والدعاء لفرج إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه.

https://youtu.be/F6oBGG-Ffj0