حزب الله يدعو السلطات الباكستانية إلى تكثيف إجراءاتها ‏الأمنية وملاحقة هؤلاء المجرمين ووضع حدّ لإرهابهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2023 - 00:10

حزب الله يدعو السلطات الباكستانية إلى تكثيف إجراءاتها ‏الأمنية وملاحقة هؤلاء المجرمين ووضع حدّ لإرهابهم

منذ 2 ساعة 30 January، 2023
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