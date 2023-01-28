حازم قاسم: وصف الإمارات وتركيا عملية القدس بالإرهابية “مستهجن”

اعتبر المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن وصف خارجيتي الإمارات وتركيا عملية القدس المحتلة بـ “الإرهابية” أمر مدان ومستهجن.

وأعلن الاحتلال مساء الجمعة مقتل 8 مستوطنين وإصابة 20 آخرين في عملية إطلاق نار نفذها الشهيد خيري علقم في حي “يعقوب” بالقدس المحتلة، بعد يوم واحد على مجزرة جنين التي راح ضحيتها 9 شهداء بينهم سيدة.

وأضاف قاسم ” من المؤسف أن تصف خارجية الإمارات وتركيا العملية البطولية في القدس بالإرهابية وهو ذات الوصف التي يستخدمه الاحتلال المستعمر والولايات المتحدة.

وأكد أن الإرهاب الحقيقي هو الاحتلال الذي يحتل الأرض الفلسطينية ويتركب المجازر اليومية بحق أبناء شعبنا. مردفًا “من حق شعبنا أن يقاوم الاحتلال وأن يرد على جرائمه وهذا أمر مشروع في القانون الدولي”، مضيفاً وبالتأكيد على الشعب الفلسطيني مواصلة نضاله المشروع ضد الاحتلال حتى طرده عن أرضه وإقامة دولته الفلسطينية.

المصدر: وكالة شهاب