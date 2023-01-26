تقرير مصوّر| الصين تحفز السكان على الإنجاب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2023 - 12:16

تقرير مصوّر| الصين تحفز السكان على الإنجاب

منذ 5 mins 26 January، 2023
بكين
اقتصاد - تقارير مصورة - صفحات منوعة

الصين تحفز السكان على الإنجاب

 

المصدر: قناة المنار

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