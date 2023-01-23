القاضي البيطار يعود الى التحقيق في قضية المرفأ ؟

أفادت معلومات صحافية أنّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قرر العودة الى التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت والموافقة على اخلاء سبيل كل من العامل السوري احمد رجب ، ومتعهد اعمال الصيانة في المرفا سليم شبلي ، والمدير في المرفا ميشال نحول ، ومدير عام الجمارك سابقا شفيق مرعي ، ومدير العمليات السابق في المرفا سامي حسين.

وذكرت المعلومات ان البيطار سيدّعي على ثمانية أشخاص بينهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا.

هذا واستند البيطار في عودة الى التحقيق الى دراسة قانونية اعدها بنفسه وتحلل بموجبها من قرارات كف اليد التي صدرت بحقه من قبل عدد من الشخصيات الذين طالتهم الاستنسابية السياسية التي تعامل بها تجاههم في ملف انفجار المرفأ.