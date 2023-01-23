بالفيديو | مسيرة حاشدة في صعدة اليمنية تنديدا بإحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد

خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة صعدة اليمنية، صباح اليوم الاثنين، للتنديد بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان.

وعبّر المتظاهرون عن غضبهم جراء ما حصل من قبل السلطات السويدية التي سمحت بإحراق نسخة من القرآن الكريم، واستهجنوا صمت بعض الحكومات العربية والإسلامية جراء هذه الجريمة.

وردد المشاركون هتافات منها “احراق المصحف عدوان”، “القرآن كتاب الله أحرقه أعداء الله”، “يا مسلمين اتحدوا.. ولا تخشوا كيد العدو”.

وكانت اللجنة المنظمة للفعاليات بصنعاء وصعدة، قد دعت للخروج الشعبي اليوم الاثنين، للتنديد بإحراق نسخة من القرآن في السويد.

وأكدت اللجان أهمية المشاركة الواسعة للتعبير عن الغضب والرفض لإساءات أعداء الإسلام المتكررة للمقدسات، والتي تمثل حرباً على الإسلام واستفزازاً لمشاعر المسلمين.

المصدر: وكالات