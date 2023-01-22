قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل شاباً فلسطينياً من محيط باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2023 - 19:16
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حزب الله يدين بشدة ما حصل من حرق للقرآن الكريم في السويد ويستنكر هذا الفعل المقيت بحق الدين الإسلامي ورموزه المقدسة
حزب الله: هذه الخطوة تأتي في سياق مسلسل التطاول المشين على رسول الله محمد "ص" ومراجع المسلمين ورموزهم ومقدساتهم
حزب الله: هذه الخطوة هي إساءة بالغة لأمة الإسلام على امتداد العالم من شرقه إلى غربه لا يمكن السكوت عنها على الإطلاق
حزب الله: نحمل حكومة السويد المسؤولية الكاملة وندعوها للمبادرة فوراً لمعاقبة المرتكبين والعمل لمنع تكرار مثل هذه الجرائم
حزب الله: نطالب الحكومات والمرجعيات والمؤسسات الإسلامية بالعمل لتكوين رأي عام عالمي يحول دون تكرار هذه الانتهاكات مجدداً
الرئيس نبيه بري يدين سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم: هو اعتداء على كل الرسالات والكتب السماوية
الرئيس بري: التغاضي عن هذه الأعمال المشينة والسكوت عنها تحت حجة حرية التعبير يؤسس لتعميم خطاب الكراهية والعودة للجاهلية
الرئيس نجيب ميقاتي يدين حرق نسخة من القرآن الكريم: لن تنال هذه التصرفات الحاقدة مبتغاها في الإساءة للدين الإسلامي وجوهره
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: من الواضح أنَّ جهات دولية تقف وراء تكرار الإساءات للمقدسات بقصد إحداث الفتنة
المفتي الشيخ أحمد قبلان: المطلوب من الدول العربية والإسلامية ليس الإدانة فقط بل اتخاذ إجراءات عقابية قوية ضد السويد
الخارجية الإيرانية: ندين بشدة انتهاك قدسية المصحف الشريف واستمرار التطاول يجسد الترويج للكراهية ضد المسلمين
حركة أنصار الله في اليمن: على حكومة السويد تحمّل تبعات ما حصل من فعل دنيء وغير مسؤول في مظاهرة هي من سمحت بتنظيمها
حركة حماس: ما جرى في السويد استفزاز لمشاعر كل المسلمين وعدوان سافر على عقيدتهم من شأنه نشر الكراهية
تظاهرات غاضبة في أنقرة واسطنبول وإلغاء زيارة وزير الدفاع السويدي إلى تركيا بعد إحراق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم
الخارجية التركية: حرق القرآن الكريم مؤشر جديد على المستوى المقلق الذي وصلت إليه أوروبا في معاداة الإسلام والعنصرية
منظمة التعاون الإسلامي: حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد عمل استفزازي يستهدف المسلمين ويهين قيمهم المقدسة
إعلام العدو يتحدث عن اعتقال شابين فلسطينيين بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة
إعلام العدو: رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يقيل وزير الداخلية والصحة أرييه درعي امتثالاً لقرار المحكمة العليا
مراسل المنار: جرافات العدو تتجاوز السياج التقني في وادي هونين لتنفيذ أشغال والجيش اللبناني ينتشر لمنع تجاوز الخط الأزرق
وفد من حزب الله يزور عصر غد الإثنين النائب جبران باسيل في ميرنا الشالوحي لبحث التطورات السياسية
وفد حزب الله يضم المعاون السياسي للأمين العام حسين الخليل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا
نائب الأمين العام لحزب الله: الرئيس الذي يريده حزب الله لا يخضع لأحد وندعو إلى النقاش لتقريب وجهات النظر
الشيخ نعيم قاسم: موقف حزب الله من الصيغة اللبنانية معروف وهو التمسك بالطائف ومن ينادي بالتقسيم يطيل أزمات البلد
النائب حسن فضل الله: ما يعانيه القطاع التربوي الرسمي يتطلب خطوات ملموسة تقوم بها الحكومة
الشيخ علي دعموش: إنجاز الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية لا يكون إلا بالحوار والتفاهم بين الجميع
الجيش اللبناني: مقتل 3 مطلوبين هما لبنانيان وسوري وإصابة رابع بتبادل لإطلاق النار خلال عمليات دهم ببلدة الكنيسة البقاعية
الرئيس الإيراني رداً على تحرك البرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري: هذه المؤامرة اليائسة مدانة وستنتهي بالفشل كسابقاتها
وزير الخارجية الإيراني: سنضع أطرافاً من الجيوش الأوروبية على قائمة الإرهاب رداً على تصنيف الحرس الثوري إرهابياً
استشهاد مواطن يمني في قصف مدفعي سعودي استهدف مديرية شدا الحدودية في صعدة
رئيس الوزراء السوري يزور محافظة دير الزور على رأس وفد حكومي ويفتتح عدداً من المشاريع التنموية والتعليمية والصناعية
سانا: 16 وفاة و4 إصابات جراء انهيار مبنى سكني في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب والبحث جار عن مفقودين
الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على مواقع مهمة في محور زابوروجيا ومقتل نحو 300 عسكري أوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية
رئيس وزراء بولندا: سنبني تحالفاً لتزويد أوكرانيا بدبابات حديثة إذا لم تقدم ألمانيا دبابات "ليبارد" لكييف
وزير الخارجية البريطاني: سنستمر في العمل مع الحلفاء لدعم أوكرانيا ومن حق كل دولة تحديد طريقة مساعدتها
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل شاباً فلسطينياً من محيط باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى
منذ 46 mins
22 January، 2023
المسجد الأقصى
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