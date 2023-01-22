قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل شاباً فلسطينياً من محيط باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2023 - 19:16

قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل شاباً فلسطينياً من محيط باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى

منذ 46 mins 22 January، 2023
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