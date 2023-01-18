المحكمة العليا في كيان العدو الغت تعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي وزيراً في حكومة نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2023 - 19:46

المحكمة العليا في كيان العدو الغت تعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي وزيراً في حكومة نتنياهو

منذ 2 ساعة 18 January، 2023
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