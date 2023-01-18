مراسلنا في الجنوب : الإستنفار لا زال قائما بين الجيش اللبناني وقوات الإحتلال الصهيوني بعد حضور وفد قيادي معادٍ وإصرار على متابعة العمل قرب الخط الأزرق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2023 - 15:58

مراسلنا في الجنوب : الإستنفار لا زال قائما بين الجيش اللبناني وقوات الإحتلال الصهيوني بعد حضور وفد قيادي معادٍ وإصرار على متابعة العمل قرب الخط الأزرق

منذ 1 ساعة 18 January، 2023
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