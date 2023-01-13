وسائل إعلام أمريكية: بايدن لا يثق بأجهزته الأمنية

نقل موقع Vox عن كتاب، كريس ويبل، القادم حول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، “معركة حياته” أن بايدن لا يثق في أجهزة المخابرات، ويعتقد أن العملاء يكذبون عليه.

وقال الموقع وفقا لكتاب “كريس ويبل” الجديد “معركة حياته” الذي يعرض نظرة من الداخل على البيت الأبيض في عهد بايدن، فإن رئيس الولايات المتحدة لا يثق في الأجهزة الأمنية لدرجة أنه لا يتحدث علانية أمام العملاء ويعتقد أنهم كذبوا بشأن حادثة كلب بايدن الذي عض أحد العملاء.

وتحدث الكتاب، الذي سيصدر في 17 كانون الثاني / يناير، في أحد مقاطعه أنه عندما عرض بايدن البيت الأبيض على صديقه، يُزعم أنه أشار إلى المكان الذي قام فيه كلبه بعض العميل، وقال الرئيس الأمريكي إن الأجهزة الأمنية لم تكن موجودة أبدا هناك، وأن الحادثة لم تقع.

ونوه الموقع إلى أن البيت الأبيض لم يعلق على هذه البيانات، وأشار إلى أن المؤلف لم يعطي إمكانية للتحقق من دقة ما تم وصفه.

وأضاف أن بايدن يخشى أن العديد من مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما زالوا في أجهزة المخابرات.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية