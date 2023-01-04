لجان المقاومة الفلسطية: تشيد بجهود الشهيد سليماني ومحور المقاومة

قال الناطق باسم لجان المقاومة الفلسطينية محمد البريم “أبو مجاهد”، اليوم الأربعاء أن “جريمة اغتيال القائد قاسم سليماني كشفت حجم المأزق الذي تعيشه الادارة الأمريكية ووكلائهم في المنطق”، مؤكداً على أن “خيار المواجهة والمقاومة بالإضافة إلى توحيد كافة الطاقات ضرورية لمواجهة وهزيمة المشروع الصهيوني الأمريكي”.

واشار البريم، خلال كلمة اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي في المؤتمر الذي تعقده لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني في قطاع غزة، الى أن “المقاومة اليوم وبفضل الله وثم بجهود الشهيد سليماني ومحور المقاومة أشد بأساً وقوةً وتطوراً ، وقادرة على مواصلة طريق المقاومة حتى تحرير فلسطين”.

وأوضح، أن الطريق الذي سار عليه الشهيد سليماني يحتم علينا العمل من أجل صحوة الأمة لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، مبيناً أنه من يعتقد أنه بارتقاء الشهيد قاسم انه قد حقق نصراً فقد خاب فإن شهيد القدس سيكون عنوانا لتمدد قضيتنا حتى زوال المشروع الصهيوني، متوجهاً الى كل اعداء الامة بالقول أن المقاومة لم تتوقف وأن القدس ستبقى صاعق التفجير.

المصدر: فلسطين اليوم