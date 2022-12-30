مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الجمعة 30-12-2022 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2022 - 22:48

مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الجمعة 30-12-2022

منذ 3 ساعة 30 December، 2022
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تقارير مصورة - لبنان

مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار 30-12-2022.

 

المصدر: قناة المنار

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