الصهاينة استولوا على أراضي واعتقال 3 فلسطينيين بالقدس المحتلة

اعتدى عشرات المستوطنين الصهاينة الثلاثاء على أهالي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك واستولوا على أرض الحمرا في منطقة العين، تحت حماية شرطة العدو التي اعتقلت ثلاثة شبان.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة سلوان تحت حماية شرطة الاحتلال واستولوا على أرض الحمرا في منطقة العين التي تبلغ مساحتها حوالي 5 دونمات”.

وأضافت المصادر أن “هذه الأرض تملك عائلة سمرين عقد مزارعة لها وحق الحراسة والمنفعة منذ أكثر من سبعين عاما واعتدوا على الأهالي أثناء تصديهم للمستوطنين واعتقلت شرطة الاحتلال ثلاثة شبان، لم تعرف هويتهم بعد، أثناء محاولتهم التصدي لاعتداءات المستوطنين”.

المصدر: وكالة وفا