الموسوي: ما اقترفته قناة الجديد فعلة شنيعة.. وعلى الجهات الرسمية اتخاذ الاجراءات القانونية المطلوبة

قال رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب ابراهيم الموسوي في بيان له الاحد “منذ اللحظة التي بثت فيه قناة الجديد السكتش المهين المشؤوم بحق امهاتنا واخواتنا في الجنوب وكل لبنان احتدم الجدال عبر وسائل التواصل الاجتماعية ما بين اخذ ورد، وسجال محموم خطير وسلبي”، وتابع “بدل ان تبادر القناة المذكورة والقيمين عليها الى احتواء الموقف والمبادرة الى الاعتراف بالخطأ بل بالخطيئة الجسيمة التي اقدمت عليها والاعتذار الصريح العلني والواضح من فعلتها الآثمة، فإنها انخرطت في السجال مراكمة المزيد من الشحن السلبي والتطاول المستمر والذي اصاب مرة اخرى مقدساً آخر هو آيات القران الكريم، على طريقة بدل ما تكحلها اعمتها”.

واشار الموسوي الى ان “ما اقترفته قناة الجديد هو فعلة شنيعة جداً ، باطلة وظالمة، وهو بهتان مبين بحق امهاتنا واخواتنا واهانة موصوفة تطال المجتمع اللبناني وكل صاحب كرامة وشرف ومروءة لان الجنوبيات امهات وزوجات واخوات تجسدن قيمة عالية غالية تساوي كرامتنا الاخلاقية والانسانية جميعاً، هؤلاء النسوة اللواتي يمثلن بحق منظومة اخلاقية متكاملة في الجهاد والصبر والتضحية والشرف والوفاء”.

واكد الموسوي ان “استخدام ايات القران الكريم بطريقة مهينة في معرض السجال وخدمة الدفاع عن الموقف من قبل القيمين على القناة يزيد الموقف خطورة لانه يوسع دائرة الاهانة لتصل الخفة والاستهانة الى مدى اوسع يطال كل المسلمين باعز ما يؤمنون به ويقدسونه كتاب الله سبحانه وتعالى”، ورأى ان “الاستمرار في هذا النوع من السجال يزيد من استفزاز وتوتير الشارع عبر منصات التواصل، ويفسح المجال لمراكمة اخطاء اضافية نحن جميعا بغنى عنها”.

وقال الموسوي إنه “خوفا من انزلاق الامور الى أسوأ فاننا نطلب من الجهات الرسمية المسؤولة وعلى رأسها وزير الاعلام ورئيس المجلس الوطني للاعلام المبادرة لمعالجة الموضوع كما يجب من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية المطلوبة لضمان التزام كل قنوات البث بالقوانين والالتزامات الاخلاقية والوطنية التي تلتزم حدود عدم التعرض للكرامات والمقدسات”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله