حزب الله يعزي بالشهيد ابو حميد: احتجاز جثمانه تأكيد على وحشية الكيان الصهيوني وإرهابه

تقدم حزب الله من عائلة الشهيد البطل الأسير ناصر أبو حميد ومن إخوانه ‏المقاومين وعموم الشعب الفلسطيني بأحر التعازي والمواساة ، سائلاً الله عزّ وجل ‏أن يمنّ بالفرج العاجل على أشقائه الأربعة المعتقلين وجميع الأسرى والمعذبين في ‏سجون الاحتلال الإسرائيلي وعملائه.

وأكد حزب الله في بيانه أنّ استشهاد المقاوم أبو حميد في سجون العدو جراء الإهمال الطبي المتعمد لحالته ‏الصحية ونتيجة الممارسات التعسفية الظالمة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق ‏المقاومين الشرفاء، تستدعي أوسع حملة تضامن مع هؤلاء الشهداء الأحياء ورفع ‏الصوت عالياً في كل المحافل الانسانية والحقوقية والدولية لإرغام العدو على وقف ‏اعتداءاته على الأسرى وتزويد المرضى منهم بالأدوية والمستلزمات الطبية ‏الضرورية وخصوصاً أصحاب الأمراض المستعصية. ‏

واعتبر الحزب في بيانه أنّ إقدام العدو على احتجاز جثمان الشهيد الأسير ناصر أبوحميد هو إمعان في ‏الجريمة وتأكيد على وحشية الكيان الصهيوني وإرهابه وتجرده من كل القيم ‏الأخلاقية والانسانية، مديناً ومستنكراً هذا الفعل الإجرامي، إذ يرى أنّ سواعد المقاومين ‏البواسل قادرة بإذن الله على تحرير جميع الأسرى والمعتقلين ومعاقبة العدو على ‏اعتداءاته وجرائمه. ‏

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله