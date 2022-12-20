الرئيس عون يترأس إجتماع تكتل لبنان القوي في المقر المركزي للتيار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2022 - 18:02
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فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعو لإعلان النفير العام والثورة بوجه المحتل وتصعيد المواجهة والاشتباك مع العدو بكافة المحاور
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حركة الجهاد: ناصر قتل بقرار صهيوني منذ أكثر من 20 عاما ومنذ أن صدر الحكم المجرم ضده بأكثر من 5 مؤبدات
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عرين الأسود تعلن تنفيذ 3 عمليات إطلاق نار استهدفت حواجز حوارة وبيت فوريك ونقطة جرزيم العسكرية في محيط نابلس
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وزير الخارجية الإيراني: ندين دعم الدول الغربية لمثيري الشغب وفرض عقوبات غير قانونية بذرائع واهية حول حماية حقوق الإنسان
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للتوصل الى نتيجة في مفاوضات الاتفاق النووي بناء على المسودة التي صيغت في فيينا
وكالة الانباء السورية سانا: وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ عدوان إسرائيلي في سماء محيط دمشق
انطلاق أعمال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة في البحر الميت في الأردن
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات أوكرانية ومروحيتين في مقاطعة دونيتسك
وكالة بلومبيرغ: ألمانيا تقول إنها لن تشتري نفطا من روسيا على الإطلاق العام المقبل
ترامب يتهم لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة
الرئيس عون يترأس إجتماع تكتل لبنان القوي في المقر المركزي للتيار
منذ 56 mins
20 December، 2022
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