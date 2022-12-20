الرئيس عون يترأس إجتماع تكتل لبنان القوي في المقر المركزي للتيار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2022 - 18:02

الرئيس عون يترأس إجتماع تكتل لبنان القوي في المقر المركزي للتيار

منذ 56 mins 20 December، 2022
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