حمية: للترابط البحري بين كافة الموانئ والمرافئ العربية

أكد وزير الاشغال والنقل علي حمية ان “حركة التصدير والاستيراد مهمة ويمكن تفعيلها ضمن إعداد استراتجية مبنية على دراسة ورؤية علمية دقيقة تساهم في تعزيز التكامل بين قطاع المرافئ، بحيث تكون منطلقا للترابط البحري بين كافة الموانئ والمرافئ العربية ذات الصلة”.

كلام حمية جاء الاثنين خلال استقباله عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات مدير المكتب الفني لشؤون النقل الدولي واللوجستيات المكلف من قبل الاكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا خالد عبدالله السقطى، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر ورئيس مجلس ادارة لجنة ادارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني.

وتم البحث في خلال الاجتماع، في الطرح الذي قدمه الوزير حمية خلال مشاركته في مجلس وزراء النقل العرب الذي عقد مؤخرا في الاسكندرية، الذي تبناه المجلس في توصياته الصادرة عنه، والمتعلق بأهمية وضرورة العمل على إعداد دراسة تبين وضعية واقع قطاع الموانىء والمرافئ العربية، لا سيما لناحية حجمها وسعتها وقدراتها الاستيعابية ومدى إمكانية تطويرها وربطها ببعضها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام