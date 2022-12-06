بوحبيب: الجانب الأكثر إشكالية بملف النازحين هو وجود مليوني سوري تمولهم المنظمات للبقاء في لبنان

اعتبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين في حكومة تصريف الاعمال في لبنان عبد الله بوحبيب أن “دعم إيطاليا لبنان أساسي”.

كلام بوحبيب جاء الثلاثاء في حوار مع وكالة “نوفا” الايطالية للانباء، على هامش النسخة الثامنة لملتقى “حوارات المتوسط” السنوي في روما، واضاف ان “إيطاليا تعد من أهم أنصار لبنان، وبيروت متناغمة مع روما في العديد من الملفات بما في ذلك ملفات المهاجرين”، واشار الى ان “الجانب الأكثر إشكالية وأهمية في ملف النازحين السوريين ليس الجانب المالي بقدر ما هو وجود مليوني سوري تمولهم المنظمات الدولية للبقاء في لبنان”.

وذكّر بوحبيب “بالدور الأساسي للجيش الإيطالي في قوة التدخل التابعة للأمم المتحدة في لبنان يونيفيل التي ترى أن إيطاليا هي المساهم الأول في مهمة الأمم المتحدة بأكثر من 1100 جندي”، وأشار إلى “الدور المركزي للقوات المسلحة اللبنانية، التي تشهد أيضًا دعمًا واسعا من إيطاليا، والتي تعتبر العمود الفقري للبلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام