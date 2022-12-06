بوحبيب: الجانب الأكثر إشكالية بملف النازحين هو وجود مليوني سوري تمولهم المنظمات للبقاء في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2022 - 22:02

بوحبيب: الجانب الأكثر إشكالية بملف النازحين هو وجود مليوني سوري تمولهم المنظمات للبقاء في لبنان

منذ 2 ساعة 6 December، 2022
عبدالله بو حبيب
لبنان

اعتبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين في حكومة تصريف الاعمال في لبنان عبد الله بوحبيب أن “دعم إيطاليا لبنان أساسي”.

كلام بوحبيب جاء الثلاثاء في حوار مع وكالة “نوفا” الايطالية للانباء، على هامش النسخة الثامنة لملتقى “حوارات المتوسط” السنوي في روما، واضاف ان “إيطاليا تعد من أهم أنصار لبنان، وبيروت متناغمة مع روما في العديد من الملفات بما في ذلك ملفات المهاجرين”، واشار الى ان “الجانب الأكثر إشكالية وأهمية في ملف النازحين السوريين ليس الجانب المالي بقدر ما هو وجود مليوني سوري تمولهم المنظمات الدولية للبقاء في لبنان”.

وذكّر بوحبيب “بالدور الأساسي للجيش الإيطالي في قوة التدخل التابعة للأمم المتحدة في لبنان يونيفيل التي ترى أن إيطاليا هي المساهم الأول في مهمة الأمم المتحدة بأكثر من 1100 جندي”، وأشار إلى “الدور المركزي للقوات المسلحة اللبنانية، التي تشهد أيضًا دعمًا واسعا من إيطاليا، والتي تعتبر العمود الفقري للبلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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