أضرار مادية كبيرة جراء اعتداء مخربين على مبنى محافظة السويداء

أسفر الاعتداء الذي نفذته أمس مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون على مبنى محافظة السويداء عن أضرار مادية كبيرة بالمبنى ومحتوياته.

وعمدت المجموعة التخريبية التي اقتحمت المبنى بقوة السلاح إلى تكسير أثاث المكاتب وإتلاف قسم كبير من محتوياتها، وسرقة قسم آخر بما فيها أجهزة الحاسوب والطابعات وغيرها من اللوازم المكتبية.

وشملت أعمال التخريب إتلاف وحرق وثائق وأضابير رسمية ومعاملات تخص عمل المؤسسات والمواطنين في محافظة السويداء.

كما لحقت أضرار كبيرة بنوافذ المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق والجدران والأسقف والأرضيات والتمديدات الكهربائية فيه، إضافة إلى إضرام النيران بعدد من السيارات الموجودة بالقرب منه.







المصدر: وكالة سانا