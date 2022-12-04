واشنطن ترى أن الاحتجاجات المهددة للسلطة غير ممكنة في روسيا

قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه من غير الممكن وقوع احتجاجات في روسيا يمكنها تهديد السلطة.

وأضافت هاينز في كلمة خلال منتدى نظمته في كاليفورنيا مؤسسة رونالد ريغان: “ربما تصدر مواقف انتقادية أكثر حول حدث، لكن لا شيء يمكن أن يهدد السلطات في روسيا”.

وأشارت هاينز أيضا إلى أن الولايات المتحدة لا ترى وجود احتمال لتغيير السلطة في إيران، حيث “تحدث احتجاجات”.

وقالت: “نحن نرى أن السلطات هناك لا تنظر إلى ما يحدث على أنه تهديد مباشر لاستقرارها. ولكننا نرى من ناحية أخرى، عند النظر إلى ما يحدث في إيران: هم يواجهون تحديات اقتصادية خطيرة تزيد من مخاطر عدم الاستقرار والاضطرابات”.

ووفقا لها، تترتب الأوضاع في الصين، بنفس الشكل المذكور.

وقالت: “يمكن القول إنها نسخة أخرى شبيهة بإيران. طبعا الأمور هناك أكثر جدية مما يتعامل معه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن مرة أخرى، لا نعتقد أنه يمثل تهديدا للاستقرار في الوقت الحالي، على الرغم من أننا بالطبع نراقب الوضع عن كثب”.

المصدر: وكالات