اضراب الثانويات الرسمية ضد تطيير المنحة الدولارية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
November 30 2022 - 00:22
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
29 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
استشهاد الشاب رائد النعسان بعد اصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله
حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد رائد النعسان: تصاعد جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لن يردعه إلا امتداد المقاومة
إصابة جندي من جيش الاحتلال بجروح بعد رشقه بالحجارة خلال مواجهات قرب قرية المغير شمال شرق رام الله
إصابة الأسير المحرر محمد وحيد أبو مارية برصاصة بالوجه خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل
إصابات بالاختناق في صفوف المواطنين وطلبة المدارس إثر اطلاق قوات الاحتلال الصهيوني للقنابل الغازية جنوب نابلس
قناة كان العبرية: المنظومة الأمنية الاسرائيلية تتخوّف من تصاعد موجة التوتر والعمليات وانتشارها الى مناطق أخرى
الإمام السيد علي الخامنئي يستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في طهران ويبحث معه عدداً من الملفات
الإمام السيد علي الخامنئي: حاضرون للتصدي بصدورنا كي نحمي العراق ممن يريد زعزعة أمنه
الإمام الخامنئي: بعض المناطق العراقية تُستخدم في تهديد أمن إيران والحل هو فرض الحكومة المركزية في بغداد قدرتها هناك
وزير الثقافة محمد المرتضى في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: دعم فلسطين هو معيار الانتماء الى الانسانية
السوداني خلال لقائه الامام الخامنئي: دستورنا لا يسمح لأي طرف أن يستخدم أراضي العراق لإلحاق الأذى بأمن دول الجوار
السوداني: الحكومة العراقية مصممة على تنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع إيران وتطوير العلاقات معها لاسيما في المجال الاقتصادي
الخارجية الروسية: روسيا ألغت المحادثات النووية مع الولايات المتحدة بسبب تردي وضع العلاقات الثنائية
نائب وزير الخارجية الروسي: لا حوار مع واشنطن بشأن أوكرانيا لأن مواقفنا متباينة وللتصعيد الأمريكي للنزاع عواقب
رئيس الوزراء الأوكراني: ما زال لدينا عجز في الطاقة بنسبة 30% بعد الضربات الجوية الروسية
وكالة الطاقة الدولية: روسيا فقدت أوروبا كأكبر مشتر للطاقة إلى الأبد
اضراب الثانويات الرسمية ضد تطيير المنحة الدولارية
منذ 4 ساعة
29 November، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
الثانوياتُ الرسميةُ تلتزم باضرابِ رابطة اساتذتها تحذيريا.
اضراب الثانويات
المنحة الدولارية
تطيير المنحة الدولارية
التعليقات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}