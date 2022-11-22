البيت الأبيض: تركيا تواجه تهديدا على حدودها الجنوبية ولها الحق في الدفاع عن نفسها (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2022 - 20:12

البيت الأبيض: تركيا تواجه تهديدا على حدودها الجنوبية ولها الحق في الدفاع عن نفسها (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 22 November، 2022
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