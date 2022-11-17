الرئيس بري يوضح كيفية الخروج من دوامة الفراغ في رئاسة الجمهورية

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في حديث لصحيفة الجمهورية اليوم الخميس انه “من دون التوافق السياسي يستحيل الخروج من دوامة الفراغ في رئاسة الجمهورية وبلوغ بر الإنتخاب”.

ولفت الرئيس بري الى ان”الجو القائم لن يؤدي إلّا الى تعميق أزمة البلد ودفعه الى منزلقات خطيرة، وإرهاق النّاس أكثر ممّا هي مرهقة”، وتابع “كما سبق وقلت لا يمكن للبنان واللبنانيين ان يتحمّلوا المزيد من التدهور، ومن هنا لا بدّ من نهاية لهذا الوضع القائم، فالناس يجب ان تحكي مع بعضها وتتفاهم فيما بينها لانتخاب رئيس للجمهورية”، واوضح ان “هذا هو السبيل الوحيد الذي ينبغي سلوكه، والفرصة متاحة امام الجميع لبلوغ هذا التوافق، وانتخاب رئيس صنع في لبنان”، واضاف “كلّما عَجّلنا في ذلك، نسرّع الخطوات نحو الانفراج، وفي ذلك بالتأكيد مصلحة كبرى للبنان واللبنانيين”.

ورداً على سؤال حول التفسيرات والأصوات التي ارتفعت اعتراضا على عقد المجلس النيابي جلسات تشريعية في فترة الانتخابات الرئاسية، معتبرة ان المجلس هيئة ناخبة لا يجوز لها التشريع في هذه الفترة، آثَرَ الرئيس بري عدم التعليق على هذا الكلام، لكنّه قال “سأدعو الى جلسة تشريعية كلما دعت الحاجة، وفور إنجاز اللجان النيابية المشتركة لمشروع الكابيتال كونترول، سأبادر فوراً للدعوة إلى جلسة تشريعية لإقراره”.

المصدر: صحيفة الجمهورية