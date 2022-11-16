السيد صفي الدين: سنعمل لننقل الضاحية بالمقدار المتاح الى ماهو أفضل على مستوى البيئة ونمط الحياة

أطلقت جمعية مؤسسة “جهاد البناء الإنمائية”، حملة توزيع “الغراس” لعام 2022 في حديقة الهادي – طريق المطار، برعاية رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” السيد هاشم صفي الدين.

واكد السيد صفي الدين ان “زرع الأشجار والغراس هو مع دوام الحياة لا ينقطع وأننا مصرون كل عام على إطلاق مشروع الغراس لكي تبقى الطبيعه حاضرة بين الناس”، وأشار الى ان “البلديات والاتحادات يعملون بشكل دؤوب بمواكبة الأخوة الأعزاء في جهاد البناء من أجل الحفاظ على هذه البيئة وأننا ندعم هذا التوجه ونريد هذا التوجه في سبيل ان ننقل الضاحية بالمقدار المتاح الى ماهو أفضل على مستوى البيئة ونمط الحياة”.

وشدد السيد على ان “الدولة باتت عاجزة عن تأدية الخدمات للبنانيين”، وتابع “لذا نحن وانتم في جهاد البناء مع كل البلديات والاتحادات والمخلصين سنبقى حاضرين في هذه الساحة لان الشجرة التي نغرسها اليوم هي شجرة أمل وحياة”، وأكد ان “هذا العام سيتم زرع 500 الف غرسة في كل المناطق اللبنانية وسيتكرر العدد ويزداد في سبيل الحفاظ على البيئة والمناخ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام