بالفيديو.. نيزك يسقط على منزل في كاليفورنيا ويدمره بالكامل

وثقت كاميرات المراقبة في مقاطعة نيفادا شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تعرض أحد المنازل لدمار كامل إثر سقوط ما يعتقد أنه نيزك عليه.

ويبحث المسؤولون في شمال الولاية عما إذا كانت كرة الضوء الساطعة التي شوهدت في السماء ليلة الجمعة هي في الحقيقة نيزك سقط على منزل مواطن يدعى داستن بروسيتا وفق شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ودمر الحريق المنزل بالكامل ولحسن الحظ لم يصب أحد من أصحاب المنزل.

واستغرب أحد رجال الإطفاء الأمر، حيث قال: “أحقق في الحرائق منذ 12 عاما، وفي خدمة الإطفاء منذ 25 عاما، ولم يسبق لي أن شاهدت حريقا بسبب نيزك”.

وأكدت الشرطة نيتها الاتصال بوكالة ناسا والقوات الجوية للتحقق من الأمر.

وفقا للخبراء، فإن احتمالات التعرض لصدمة نيزكية “ضئيلة للغاية”، مشيرين إلى أنها حدثت من قبل.

المصدر: وكالات