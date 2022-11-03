مقتل 4 أشخاص في تسرب للغاز بمنجم فحم في كازاخستان

قال مصدر في وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان، إن تسرب الغاز في منجم في منطقة كاراغاندا في هذه الجمهورية تسبب بمقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.

وأضاف المصدر: “وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة اليوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر، في حوالي الساعة الثالثة صباحا (00.00 بتوقيت موسكو) حدث انفجار مفاجئ للغاز بمنجم لينين في مدينة شاختينسك، أثناء حفر آبار لتصريف الغاز. وأدى ذلك إلى مقتل أربعة عمال وإصابة 4 آخرين بجروح وحروق وتم نقلهم إلى المستشفى، ويجري البحث عن عامل يعتبر في عداد المفقودين “.

ووفقا للوزارة، تم بنجاح تنفيذ عملية إجلاء 106 من العمال من تحت الأرض.

ويجري التحقيق في الوقت الراهن، لتحديد كل ظروف وملابسات الحادث. وقالت الوزارة في بيانها: “تم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحادث”.

المصدر: وكالات