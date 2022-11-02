ماغي محمود شاهدة على مأساة المدرسة الرسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2022 - 22:36

ماغي محمود شاهدة على مأساة المدرسة الرسمية

منذ 2 ساعة 2 November، 2022
ماغي محمود
تقارير مصورة - لبنان

في طرابلس تُوفيت طالبةٌ بعدما سقطَ عليها سَقْفٌ داخلَ ثانويةِ القبة الرسمية في مِنطقةِ جبل محسن، فيما عمدت القوى الامنيةُ الى اخلاءِ المدرسة.

المصدر: قناة المنار

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