ماغي محمود شاهدة على مأساة المدرسة الرسمية

الوزير الحلبي اتصل بوالد الطالبة محمود معزيا وأكد أنه لن يتهاون في اتخاذ التدابير القانونية بكل سرعة وحزم

تابع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي لحظة بلحظة التحقيق الفني في فاجعة ثانوية القبة الرسمية ، التي سقطت ضحيتها التلميذة ماغي محمود ، وأجرى الوزير الحلبي إتصالا بوالد الضحية ، وتقدم منه بالتعزية معبرا عن “مشاركته الحزن والألم “، ومعتبرا أن” أي تلميذ أو ...