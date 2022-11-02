“جبهة العمل” عن نتائج الانتخابات الاسرائيلية: الأمر سيان.. والعمليات البطولية كما هي وأشد

اعتبرت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان الاربعاء تعليقا على انتخابات الكنيست في كيان العدو الصهيوني أن نتائج “تلك الانتخابات مهما كانت لن تغير في واقع الحال والأمر شيئاً سواء داخل فلسطين المحتلة وخصوصاً في الضفة الغربية المنتفضة الثائرة اليوم أم في قطاع غزة العزة”.

ولفتت الجبهة الى ان “عملية الدهس اليوم وإصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة هي دليل قاطع على بقاء الحال وسير العمليات البطولية كما هي وأشد”، وتابعت “كذلك بالنسبة للشمال الفلسطيني المحتل وجنوب لبنان فإن المقاومة مستعدة ويدها على الزناد لصد أي عدوان أو حماقة يرتكبها هذا العدو”، وأشارت الى أن “الأمر سيّان سواء فاز نتنياهو أم لابيد فإن معركتنا معهم لا تتوقف على أسماء الفائزين فهو يبقى عدوا مغتصبا وصراعنا معه صراع عقيدة ووجود وليس صراع حدود”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام