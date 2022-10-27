بالصور.. الرئيس الأسد يزور معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2022 - 14:02

بالصور.. الرئيس الأسد يزور معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى

منذ 23 mins 27 October، 2022
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سورية - عربي وإقليمي

زار الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، وشارك العمال والفنيين إطلاق المرحلة الأولى من تشغيل الضواغط التوربينية التي تمّ تركيبها حديثاً في المعمل بهدف زيادة الإنتاج بحوالي 500 ألف م3 من الغاز يومياً، بما ينعكس خلال الفترة المقبلة زيادةً في إنتاج محطات الكهرباء، وزيادةً في الكميات المُنتَجة من الغاز المنزلي.

واستمع الرئيس الأسد خلال زيارته إلى المعمل برفقة رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط والثروة المعدنية إلى شرحٍ من مدير الشركة السورية للغاز، ومدير المعمل عن وظيفة هذه الضواغط في زيادة الإنتاج وأثره على واقع الطاقة في سوريا.

وأشاد الرئيس الأسد في حديثه مع العمال والفنيين بجهودهم في إنجاز هذا العمل الوطني، ودورهم بالحفاظ على هذه المنشأة الحيوية وحمايتها خلال سنوات الحرب.

وكان الرئيس الأسد قد افتتح معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى عام 2009، إلاّ أنّ المعمل تعرّض خلال سنوات الحرب على سوريا لهجمات إرهابية وتخريبية عدة.

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المصدر: الرئاسة السورية

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