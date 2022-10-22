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October 22 2022 - 19:06

“البيوت الروسية” تفتح أبوابها لتدفئة الأوروبيين

منذ 54 mins 22 October، 2022
علم روسيا
أخبار دولية - روسيا

قالت المكاتب التمثيلية لـ “Россотрудничества” (البيوت الروسية) المتواجدة في الدول الغربية إنها ستفتح أبوابها كنقاط تدفئة للأوروبيين.

وبحسب وكالة “نوفوستي” “البيوت الروسية تفتح مراكزها كنقاط تدفئة للأوروبيين. مع بداية الخريف البارد والطقس البارد في أوروبا، طالما أن الغاز وأسعار الكهرباء لا تزال مرتفعة، ستعمل المراكز كنقاط تدفئة”.

وأضاف مصدر لوكالة نوفوستي “أنه يمكن هنا في البيوت الروسية دائما شرب الشاي، وإعادة شحن هاتفك، ومشاهدة فيلم، وسيتم عرض رسوم متحركة للأطفال.. الحرارة في المنازل والدفء الإنساني من روسيا هو ما تحتاجه العائلات الأوروبية المتجمدة. في مواجهة التوتر الاجتماعي المتزايد في أوروبا، وكذلك رهاب روسيا، يجب أن يظهر العمل الإنساني للمنازل الروسية ضيافتنا التقليدية وتدفئة قلوب العائلات الأوروبية المتجمدة”.

المصدر: روسيا اليوم

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