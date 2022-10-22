قائد بحرية الحرس الثوري الايراني: يمكن اطلاق 60 طائرة مسيرة من على سطح سفينة الشهيد باقري

أعلن قائد سلاح البحر في قوات حرس الثورة الإسلامية الايرانية العميد علي رضا تنكسيري” أنه يمكن اطلاق 60 طائرة مسيرة من على سطح سفينة الشهيد باقري العائمة والهبوط في مدرج السفينة”. وقال العميد تنكسيري “إننا نقوم بكل إجراء من شأنه توفير أمننا، فيما يقوم الاميركان بإتخاذ اجراء مضاد لما نفعله، لذا علينا استخدام معدات جديدة بما فيها الهجوم من مسافة بعيدة بدقة أكثر وزيادة السرعة ومراوغة أكبر للرادار”.

كما أكد أن ايران “صنعت عوامات بعد مرحلة الدفاع المقدس (حرب صدام على ايران 1980-1988) مثل فئة ذو الفقار ونصبت عليها الصواريخ البحرية وزادت من سرعتها”، موضحاً أنه “تم زيادة مستوى السرعة من 55 عقدة الى 75 عقدة ثم الى 90 عقدة”.

وأعرب هذا المسؤول العسكري عن أمله بأن يتم زيادة سرعة الابحار في المستقبل من 90 عقدة الى أكثر من ذلك، مؤكداً أن “سرعة العوامات الاميركية من هذه الفئة لم تتجاوز 35 عقدة”.

وتابع قائد سلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية قائلاً “لقد استطاع هذا السلاح ومن خلال الزوارق السريعة في اشتباك مباشر مع الاميركان تكبيدهم خسائر اكثر من 52 عسكريا في غضون عام ونصف، فيما قدمنا 9 شهداء”.

وأضاف يقول “لقد فقدنا في هذه المدة 4 زوارق، الا ان الاميركان فقدوا 3 فرقاطات وهي ” صامويل روبرت ” و” سي.اور.سي.تي” و “سانغاري” اضافة الى طائرتي هليكوبتر”.

المصدر: فارس